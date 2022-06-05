Survivor All Star'da heyecan dolu mücadele devam ediyor. Yarışmayı kaçırmadan izleyenler yeni bölüm için link arayışına girdiler. Biz de haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 125. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 125. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor eleme adayı yapılan konseyin ardından belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Hikmet oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Anıl

Batuhan

Nisa

Evrim

MAVİ TAKIM

Nagihan

Ayşe

Atakan

Berkan

Ogeday

Hikmet

SURVİVOR ALL STAR 125. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 124. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE