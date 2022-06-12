PKK elebaşı Öcalan için yürüyüşe katılan HDP'li vekil Saliha Aydemir polise yumruk attı! Soylu'dan açıklama gecikmedi: "Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin"12 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 12.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıGoogle çalışanının yapay zeka hakkındaki sözleri ürküttü! "İnsanlaşmaya başladı!"TV8 canlı yayın Survivor All Star 132. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeSoyunan soyunana! Mardin'de bir adam çırılçıplak sokaklarda gezdi! Gözlerine inanamayanlar bakın ne yaptı!Van'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması!Hakan Sabancı'yı sonunda bıraktı! Aygün Aydın'ın sevgilisiyle öpüşürken verdiği poza eleştiri yağdı! Üstlerinde sadece bornoz var! "Ar namus kalmamış"Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi! 'Gurbetçi bavulu' benzetmesi olay oldu! "Yeni bir Kim Kardashian vakası mı geliyor yoksa?"Ordu'da sadece küçük bir alanda yağan sağanak görenleri şaşkına çevirdi! Nedeni çok geçmeden ortaya çıktı!İstanbul'da PKK sempatizanlarından 'rezil' yürüyüş! Teröristbaşı Abdullah Öcalan için toplandılar! DP ve HDP'li vekiller de eşlik etti!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. TV8 canlı yayın Survivor All Star 132. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8 canlı yayın Survivor All Star 132. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor yeni bölümüyle 12 Haziran Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Dün akşamki konseyde veda eden isin Anıl oldu. Peki bu akşam neler yaşanacak. İşte TV8 canlı yayın Survivor All Star 132. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linkleri haberimizde...

TV8 canlı yayın Survivor All Star 132. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 132. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 canlı yayın Survivor All Star 132. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 132. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Geçtiğimiz akşam oynanan oyunu Ünlüler takımı kazanmasının ardından Gönüllüler takımı gözyaşlarına boğuldu.

Gerçekleşen konseyde elenen isim ise, Ünlüler takımından Anıl oldu.

SURVİVOR ALL STAR 132. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 132. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV8 canlı yayın Survivor All Star 132. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT