Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor All Star bu akşam 2. dokunulmazlık oyunuyla izleyeici karşısına çıkıyor. İlk dokunulmazlığı kazanan Ünlüler takımı oldu. Peki bu akşam galip hangi takım olacak. Kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 133. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 133. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor'da 12 Haziran Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım ünlüler oldu. Akşam gerçekleşen konseyde ise Gönüllüler takımından Nisa'nın ismi ilk eleme adayı oldu.

Bu akşamki oyunu kazanacak takıma göre, 2. eleme adayı belli olacak...

SURVİVOR ALL STAR 133. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 133. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE