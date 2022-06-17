Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'da ikinci bireysel dokunulmazlık bu akşam oynanacak. Yarışmanın yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All star 137. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 137. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin 16 Haziran Perşembe akşamı oynanan bireysel dokunulmazlıkta kazanan Batuhan olmuştu ve eleme adayı olarak Berkan'ı söylemişti.

Bu akşam neler yaşanacağı merak ediliyor...

SURVİVOR ALL STAR 137. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 137. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE