Heyecan dorukta! Finale çok az kaldı. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da bu akşamın kazananı kim olacak. Programı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 140. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 140. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Nagihan ve Hikmet tartışması dünkü bölüme damga vurdu. Adem bireysel dokunulmazlıkla kolyenin sahibi oldu. Konseyde eleme adayını belirleyen Adem Berkan'ın ismini söyledi. Böylece Berkan haftanın 1. eleme adayı oldu.

SURVİVOR ALL STAR 140. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 140. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE