Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden hemen sonra ekrana geliyor. Yarışmayı kaçırmak istemeyenler TV8 canlı yayın Survivor All Star 142. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 142. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star 2022'de 2. dokunulmazlık oyununu Ayşe kazandı. Ödülün de sahibi olan Ayşe; Nagihan, Adem ve Batuhan'ı seçti. Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Adem oldu ve Nagihan, Hikmet, Batuhan'ı yemeğe götürdü.

Survivor yarışma programında 2. eleme adayı Nisa olmuştu. Survivor 3. eleme adayı Hikmet olurken 4. eleme adayı ise Nagihan oldu.

SMS oylaması sonucunda Survivor'a veda eden isim Berkan Karabulut oldu.

SURVİVOR ALL STAR 142. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 142. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE