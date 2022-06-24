TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor All Star yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 3. dokunulmazlık oyunuyla ekrana gelecek olan yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan 'TV8 canlı yayın Survivor All Star 144. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube' linklerine tıklayabilir...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 144. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star'da 2. eleme adayı bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası belli oldu. Şampiyonluk için yaklaşık 5,5 aydır Dominik'te mücadele veren yarışmacılar büyük finale günler kala dokunulmazlık oyununda karşılaştı. TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşan yarışmada Nisa'nın parkurda sakatlanması yürekleri ağza getirdi. İkinci kez dokunulmaz olan Ayşe ise eleme adayı olarak Nagihan'ın ismini verdi.

SURVİVOR ALL STAR 144. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 144. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE