Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor 146. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 2. eleme adayının belli olacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 146. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Finale günler kala Ayşe ve Batuhan arasında geçen dokunulmazlık finalinde, kazanan isim Batuha oldu. Batuhan konseyde eleme adayını seçme hakkı da kazandı. Beş kişi içerisinde 'kim kimi söyler, kim kimi potaya koyar' stratejisi uygulayacağını ve Adem'in ismi vermeyeceğini belirten Batuhan potaya Nisa'yı gönderdi.

SURVİVOR ALL STAR 146. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 146. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE