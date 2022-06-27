Ekranların en fenomen yarışma programı Survivor All Star 147. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak ve elenen isim belli olacak. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 canlı yayın Survivor All Star 147. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Survivor All Star 146. bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan 2. isim tekrar Batuhan Karacakaya olmasının ardından 2. eleme adayı olarak Hikmet'in ismini verdi.

Nisa ve Hikmet'in olduğu eleme potasına bu akşam kimin dahil olacağı merak ediliyor.

SURVİVOR ALL STAR 147. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 147. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE