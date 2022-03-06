Her bölümü ayrı bir heyecana neden olan Survivor All Star 2022'de artık birleşmeye kalabilmek için herkes kıyasıya mücadele ediyor. Geçtiğimiz gün yapılan büyük oylama ve akşam yapılan büyük oylama ile 6 eleme adayının belirlenecek. Ancak yarışmanın yeni bölümünde oynanan Balerin oyunu sırasında Survivor Adem Kılıçcı ile Bora arasında yaşanan tartışma parkura damga vuruyor. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 canlı yayın Survivor All Star 40. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 40. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor Adem Kılıçcı ile Bora arasında yaşanan tartışma yarışmanın yeni bölümüne damga vuruyor. Bora'nın, "Sen birilerinin sözüyle konseyde yazacağın ismi değiştiriyorsun Adem" sözleri sonrası Adem çıldırdı. Kılıçcı, "Bunları niye gelip benimle yüz yüze konuşmuyorsun, gelip bura miksek gibi karıştırma" dedi.

SURVİVOR ALL STAR 40. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 40. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE