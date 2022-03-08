8 Mart 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan Survivor All Star'da heyecan yine dorukta. Dün akşamki konseyde aldığı 6 oy ile eleme adayı olmaktan son anda kurtulan Survivor Berna ile Ayşe Yüksel arasında gergin anlar yaşanıyor. Yarışmada neler olacağını merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 42. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor Ayşe Yüksel ile Berna arasında yaşanan sayı gerginliği Gönüllüler adasında tartışmaya dönüştü. Yüksel, "Benim bir sezonda aldığım sayıların toplamı senin iki sezonda aldığın sayıların toplamı kadar yapıyor mu" diyerek meydan okudu.

Survivor 2022'de Mert Öcal ve Anıl arasındaki gerginlik yarışmanın yeni bölüm fragmanının en dikkat çeken anları oldu.

SURVİVOR ALL STAR 42. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE