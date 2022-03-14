TV8 canlı yayın Survivor All Star 48. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan ortak çağrı! "Savaş bir an önce durdurulmalı!"

Nevşin Mengü, yaptığı algı oyunuyla "Pes" dedirtti! "Bir gemide Hz. Muhammed ve Atatürk olsa hangisini kurtarırsın?"