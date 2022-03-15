TV8 canlı yayın Survivor All Star 49. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

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Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası müjdeleri sıraladı!

Rus güçleri basın çalışanı dinlemiyor! Ukrayna saldırısında bu defa FOX TV kameramanı öldürüldü!

Abdurrahman Dilipak, Koronavirüse "Aldatmaca", Rusya- Ukrayna savaşına ise "Oyun" dedi! "Ukrayna'yı unutun, böyle bir savaş yok! Oyun büyük!"

Son dakika! Bu defa hedefte Biden var! Rusya'dan yeni yaptırım!

Melih Gökçek'ten kötü haber! Sevenleri hem eşine hem Gökçek'e çok üzülecek!