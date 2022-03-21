Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor yeni bölümüyle TV8 izleyicisi karşısına çıkıyor. Geçtiğimi gün gerçekleşen ada konseyinde Ünlüler takımında Mert adaya veda etti. Mert'in vedasının ardından neler yaşanacağını merak edenler ve yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 55. bölüm full,tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 55. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor'da oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımında eleme adayının belirleneceği oylama gerçekleşti. Evrim Gönüllüler takımın adayı oldu. Nagihan ise performans birincisi oldu ve Atakan'ın ismini verdi.. Adadan Mert gitti.

SURVİVOR ALL STAR 55. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 55. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE