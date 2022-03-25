Ekranların sevilen yarışması Survivor, 25 Mart akşamı 59. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam yarışmada, sürpriz bir veda yaşanacak. Acun Ilıcalı, ada konseyinde; eleme dışında yarışmadan ayrılan ismi açıklayacak. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 canlı yayın Survivor All Star 59. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 59. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

'Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemeler başladı. Yarışmaya son olarak ünlüler takımından Mert Öcal ve Bora Edin veda etmişti. Tüm hızıyla devam eden Survivor'ın 25 Mart akşamı yayınlanacak 59'uncu bölümünde şaşırtan bir veda olacak.

All Star'da şu anda Barış Murat Yağcı, Elif Gören ve Merve Aydın'ın sakatlıkları bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın ada konseyindeki şok etkisi yaratan açıklamalarının ardından yarışmaya veda etmek zorunda kalacak isim merak konusu oldu.

SURVİVOR ALL STAR 59. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 59. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE