Survivor'da geçtiğimiz akşam üzücü bir diskalifiye olayı yaşandı. Ünlüler takımından Elif sağlık sorunları nedeniyle adadan ayrılmak durumunda kaldı. Bu akşam bir dokunulmazlık oyunu daha ekrana gelecek. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 60. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 60. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor'da sakatlıkları bulunan Barış Murat Yağcı, Elif Gören ve Merve Aydın'dan hangisinin yarışmaya veda etmek durumunda kalacağı merak ediliyordu ki gitmesi kesin olan ismin Elif olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Elif elendiği için dokunulmazlığa kadar herhangi bir adayın elenmeyeceği öğrenildi. Ardından dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı bir konsey gerçekleştirdi ve yine Evrim'in ismi çıktı. Bakalım bu akşam dokunulmazlık oyununun galibi hangi takım olacak...

SURVİVOR ALL STAR 60. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 60. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE