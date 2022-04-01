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TV8 canlı yayın Survivor All Star 66. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Ekranların fenomen yarışması Survivor'ın yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık için mücadele edecek. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 66. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik..

TV8 canlı yayın Survivor All Star 66. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star'da elemenin ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu bölümde hangi takımın kazanacağını merak edenler ve yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 canlı yayın Survivor All Star 66. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 canlı yayın Survivor All Star 66. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 66 BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

30 Mart akşamı yayınlanan yeni bölümünde bir kişi daha adaya veda etti. Gönüllüler takımından dört kişi potada yer aldı. Birleşme partisinden sonra gerçekleşen elemede kimin elendiği halk tarafından merak edildi. Acun Ilıcalı, eleme konseyinde dört eleme adayının oylama sonuçlarının birbirlerine çok yakın olduğunu söyleyerek elenen ismi açıkladı. Survivor All Star 2022'ye veda eden isim en az oy alan gönüllüler takımından Yasin Obuz oldu. 

TV8 canlı yayın Survivor All Star 66. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Yeni bölüm fragmanında Nisa ve Yağmur'un kavgası yarışmaya damga vuruyor. Survivor'ın 1 Nisan 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler aşağıdaki linklere tıklayabilir...

SURVİVOR ALL STAR 66 BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 66 BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV8 canlı yayın Survivor All Star 66. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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