Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Survivor All Star'ın 3 Nisan 2022 Pazar akşamı ekrana gelecek olan 68. bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 68. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 68. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Survivor All Star, yayın hayatına dolu dizgin devam ediyor. Survivor All Star dün akşam yayınlanan bölümle adeta nefesleri kesti. Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım ünlüler takımı olurken oylama sonucunda en çok yazılan isim ikinci eleme adayı oldu. Yokluk Adası’na Ardahan’ın ardından giden ikinci isim Barış oldu.

SURVİVOR ALL STAR 68. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 68. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE