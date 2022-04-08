TV8 canlı yayın Survivor All Star 72. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

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Yalova'da kan donduran olay! Aynı kıza aşık oldular diye arkadaşını boğazından keserek katletti! "Gururuma yediremedim"

Elon Musk bu defa tüm insanlığa tehdit olmaya geliyor! Beyin çipi projesini insan üzerinde denemeye başladı bile!

Melih Gökçek, "Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm" diyen Arzu Önşen'i tiye aldı! "Bu da yeni bir cins"

İYİ Partili Arzu Önşen, canlı yayında "Sen kimsin?" sorusuna verdiği yanıtla alay konusu oldu! "Ateist bir Müslümanım"

Vicdan yoksunu şahıslar 20 cana kıydı! Denizli'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü!