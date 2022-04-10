Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesi sürüyor. Yarışmanın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 74. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 74. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı ve ünlüler takımından Barış ilk aday olarak belirlenerek yokluk adasına gitti. İkinci aday da ünlüler takımından çıktı. Ada konseyinde yapılan oylamanın ardından haftanın ikinci eleme adayı Gizem Memiç oldu.

Bu akşam oynanacak dokunulmazlıkta hangi takımın kazanacağı merak ediliyor...

SURVİVOR ALL STAR 74. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 74. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE