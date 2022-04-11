Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dördüncü dokunulmazlığın oynanacağı bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 75. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 75. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor’da pazartesi günü ekranda olacak bölümde Perviz’in adının konseyde çıkmasının etkilerinin devam edeceği görülüyor. Atakan ve Merve'nin arası geriliyor.

Atakan’ın kendilerini sorguya çekmeye çalıştığını ifade eden Merve “hayırdır ya burada hepimiz birer yarışmacıyız” ifadelerini kullanacak.

Atakan ise yaptığı açıklamasında “eğer benimle değilsen bana karşısındır ve bana karşıysan Survivor senin için daha zor geçer” diyor.

SURVİVOR ALL STAR 75. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 75. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE