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TV8 canlı yayın Survivor All Star 76. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Ekranların fenomen yarışması Survivor 76. bölümüyle 12 Nisan Salı akşamı TV8 izleyicisi karşısına çıkıyor. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TV8 canlı yayın Survivor All Star 76. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 canlı yayın Survivor All Star 76. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Bu akşam oynanacak ödül oyununun ardından adaya veda edecek isim belli olacak. Survivor'ın heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 76. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 76. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor’da haftanın son dokunulmazlık oyunu geçtiğimiz gün oynandı ve gönüllüler takımı oyunu kaybetti. Ada konseyinde isim belirlemek zorunda kalan gönüllülerde Yağmur ve Ayşe’nin oyları en çok çıkınca açık oylamaya gidilmişti. Açık oylamada ise Ayşe adı daha fazla çıkınca eleme adayı oldu. Böylelikle Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe potası oluşmuş oldu. Potadan kimin eleneceği ise 12 Nisan’daki yeni bölümde ortaya çıkacak.

TV8 canlı yayın Survivor All Star 76. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

SURVİVOR ALL STAR 76. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 76. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV8 canlı yayın Survivor All Star 76. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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