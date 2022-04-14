TV8 canlı yayın Survivor All Star 78. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
Fenomen yarışma Survivor'da heyecan dorukta. Salı akşamı yayınlanan bölümde Gizem'in elenmesinin ardından bu akşam neler yaşanacağını merak edenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 78. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...
Survivor All Star'da heyecan dorukta. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen yarışmanın 78. bölümü 14 Nisan Perşembe günü yayınlanacak. Fragmanda zorlu ödül oyunu yarışması dikkatleri çekerken Hikmet ve Adem arasında gerginlik yaşandığı görüldü. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 78. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...
TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 78. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
Adem Kılıççı ve Hikmet Tuğsuz, yarışma sırasında tartışma yaşadı. Hikmet, Adem'e "Her yanlışı söyleyebiliyorsan, o zaman şampiyon gibi davranacaksın" ifadesini kullanınca, Adem ise, "Ben zaten şampiyonum. Şampiyon gibi de davranıyorum. Rahat ol Aslan..." dedi.
SURVİVOR ALL STAR 78. BÖLÜM CANLI İZLE
TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 78. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE
SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE