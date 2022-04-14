Survivor All Star'da heyecan dorukta. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen yarışmanın 78. bölümü 14 Nisan Perşembe günü yayınlanacak. Fragmanda zorlu ödül oyunu yarışması dikkatleri çekerken Hikmet ve Adem arasında gerginlik yaşandığı görüldü. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 78. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 78. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Adem Kılıççı ve Hikmet Tuğsuz, yarışma sırasında tartışma yaşadı. Hikmet, Adem'e "Her yanlışı söyleyebiliyorsan, o zaman şampiyon gibi davranacaksın" ifadesini kullanınca, Adem ise, "Ben zaten şampiyonum. Şampiyon gibi de davranıyorum. Rahat ol Aslan..." dedi.

SURVİVOR ALL STAR 78. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 78. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE