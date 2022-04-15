TV8 canlı yayın Survivor All Star 79. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Manşet Haberleri

Son dakika! Koronavirüs verileri açıklandı! Vaka ve vefat sayısında düşüş devam ediyor mu?

Youtuber Didem Ceran'ın sözleri hayrete düşürdü! "Kocam bana söylerse başkası ile birlikte olabilir" dedi! Bununla da kalmadı! O kadar ileri gitti ki sosyal medya ayağa kalktı!

Ekrem İmamoğlu, kendi yalanında kavruldu! Öğrenciye verdiği ücretsiz ulaşım sözünü reddedince, reklam kampanyası gün yüzüne çıktı!

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