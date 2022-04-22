Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Takımların yeni haliyle ilk mücadelesini kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 85. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 85. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor'da Salı günü eleme konseyi yapıldı. Nisa, Evrim, Ayşe ve Yağmur arasından adaya veda eden isim Yağmur olmuştu. Bugün yapılan konseyde ise takımların karıştığı açıklandı. Bazı yarışmacılar diğer takımlara geçti.

Kırmızı takım: Sema, Merve, Ayşe, Sude, Anıl, Adem, Batuhan ve Barış.

Mavi takım: Nagihan, Sema, Evrim, Nisa, Parviz, Atakan, Hikmet, Ogeday ve Berkan.

SURVİVOR ALL STAR 85. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 85. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE