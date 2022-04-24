24 Nisan Pazar akşamı Survivor All Star'ın 87. bölümü TV8 ekranlarında olacak. 3. dokunulmazlığın oynanacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyen seyirciler adına haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 87. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. Keyifli seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 87. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV 8 ekranlarında çarşamba günleri hariç her gün yayınlanan Survivor All Star yarışmasının 87. bölüm fragmanı yayınlandı. 3. dokunulmazlık oyununun oynanacağı 87. bölümde takımlar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanırken Kırmızı takımdan Gökhan eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu ise Kırmızı takım kazanırken, ikinci eleme adayı ise Mavi takımdan Evrim oldu.

Survivor'ın yayınlanan fragmanında Barış'ın sözleri diğer takıma geçen yarışmacı arkadaşlarını kızdırıyor ve aralarında ufak bir gerilim yaşanıyor. Bakalım bu bölümde hangi takım dokunulmazlığı kazanacak.

SURVİVOR ALL STAR 87. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 87. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE