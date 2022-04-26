Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölümde ödül oyunu oynanacak. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 canlı yayın Survivor All Star 89. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 89. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bu haftanın eleme adayları Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe oldu. Dünkü dokunulmazlıkta Ayşe 4. eleme adayı seçildi.

Bu akşam ise oynanacak ödül oyununu kimin kazanacağı merak ediliyor...

SURVİVOR ALL STAR 89. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 89. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE