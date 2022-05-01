Survivor'da bu akşam 3. dokunulmazlık oynanacak. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 93. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 93. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor'da geçtiğİmiz akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ilk turunda kadınların yarışını kazanan takım Gönüllüler oldu. İkinci turda erkekleler yarışını da Gönüllüler takı kazanması ile dokunulmazlığı alan ekip Gönüllüler takımı oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ada konseyinde ikinci eleme adayını belirlediler. İkinci eleme adayı Barış oldu. İlk eleme adayı ise Evrim olmuştu.

SURVİVOR ALL STAR 93. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 93. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE