Merve Aydın'ın düşmesi ve "Anne, anne sana söz verdim" diyerek ağlaması diğer yarışmacıları gözyaşlarına boğdu. Merve Aydın'ın diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu. Yarışmanın heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 96. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR 96. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM YOUTUBE

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor. Barış Murat Yağcı'nın elenmesi herkesi şaşırtırken, sayılar ise azalmaya başladı.

Dokunulmazlık ödüllerinin önem kazandığı yarışmada, son yayınlanan fragman herkesi üzdü.

SURVİVOR 96. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR 96. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM YOUTUBE