Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Survivor'da üzen 2 veda gerçekleşmiş, Merve Aydın ve Parviz yarışmadan sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak durumunda kalmıştı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 97. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 97. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star 2022 sezonunun 97. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 97. bölümü 6 Mayıs Cuma 20.00'da ekranlara geliyor.

SURVİVOR ALL STAR 97. BÖLÜM CANLI İZLE

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 97. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE