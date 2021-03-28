TV8 INT Frekans Ayarları 2021 - TV8 INT Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla TV8 INT frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel TV8 INT Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

TV8 INT Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

TV8 INT Frekansı ayarı 12034, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü V (Vertikal) - Dikey Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: TV8 INT

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12034

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 5/6

Audio PID : 218

Video PID : 118

Kapsama Alanı : Batı

Bu içerikteki TV8 INT Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

TV8 INT Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

TV8 INT kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

TV8 INT Digitürk Kaçıncı Kanal?

TV8 INT kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TV8 INT D-Smart Kaçıncı Kanal?

TV8 INT kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TV8 INT Tivibu Kaçıncı Kanal?

TV8 INT kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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