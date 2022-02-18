Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki dizi Kırmızı Oda'da beklenen son geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi, 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de başladığı yayın hayatına ekrana gelen 61 bölümdeki finaliyle veda etti. Final bölümünü izlemek isteyenler için TV8 Kırmızı Oda 61. bölüm final full, tek parça izle | Kırmızı Oda final izle Youtube haberimizde...

TV8 KIRMIZI ODA 61. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | KIRMIZI ODA FİNAL İZLE YOUTUBE

Tuna, Ömer'in evlilik teklifi karşısında oldukça şaşırır. Teklifi kabul eden Tuna bu durumu Doktor Hanım'a nasıl açıklayacağının telaşı içine girer.

Doktor Hanım'dan tekrar randevu alan Sadi, babası ile Seda'nın görüşmesinden dolayı gergin bir hafta geçirir. Doktor Hanım'a hem babasına duyduğu öfkeden, hem de Cevher Abla ile geçen anılarından bahsetmeye devam eder.

Tuna'nın evlilik telaşını fark eden Doktor Hanım ve Sadi, Tuna'ya yardımcı olmaya çalışır. Keklik'in de faydaları ile Tuna ve Ömer klinikte dünya evine girer.

TV8 KIRMIZI ODA 61. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE

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