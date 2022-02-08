Survivor 2022 All Star 19. bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllülerin ödül için kıyasıya mücadele sergileyeceği yeni bölüme iki takım arasında yaşanan tartışmalar ve kavgalar damga vururken ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için TV8 Survivor 19. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube haberimizde..

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Survivor All Star 2022 sezonunun 19. bölümüne ilk ödül oyunu ve Ogeday ile Yunus Emre'nin kavgası dikkat çekti. Ödül oyunda yaşanan kıyasıya rekabet dikkat çekerken kazanan takım baklava ve su böreği yedi. Ayrıca ünlüler takımından eleme adayları da belirlendi.

TV8 SURVİVOR 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz