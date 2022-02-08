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TV8 Survivor 19. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Dokunulmazlık oyunları sonra erdi ancak ödül oyununu hangi takım kazandı. Yarışmayı izlemek isteyenler için TV8 Survivor 19. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube haberimizde...

TV8 Survivor 19. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube

Survivor 2022 All Star 19. bölümüyle ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllülerin ödül için kıyasıya mücadele sergileyeceği yeni bölüme iki takım arasında yaşanan tartışmalar ve kavgalar damga vururken ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bu kapsamda programı izlemek isteyenler için TV8 Survivor 19. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube haberimizde.. 

TV8 SURVİVOR 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star 2022 sezonunun 19. bölümüne ilk ödül oyunu ve Ogeday ile Yunus Emre'nin kavgası dikkat çekti. Ödül oyunda yaşanan kıyasıya rekabet dikkat çekerken kazanan takım baklava ve su böreği yedi. Ayrıca ünlüler takımından eleme adayları da belirlendi. 

TV8 canlı yayın Survivor 19. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube

TV8 SURVİVOR 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV8 canlı yayın Survivor 19. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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