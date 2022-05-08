TV8 Survivor 99. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube
Ekranların sevilen programı Survivor bu akşam Acun Ilıcalı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıktı. Efsane ödülün olduğu yarışmayı kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor 99. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...
Survivor 99. bölümüyle 8 Mayıs 2022 Pazar günü TV8 ekranında izleyici karşısına çıktı. Yarışmayı izlemek isteyenler adına haberimizde TV8 Survivor 99. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...
TV8 SURVİVOR 99. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
Her bölümü ilgiyle takip edilen Survivor'da peş peşe diskalifiyeler yaşanmıştı. Son elenen yarışmacı Barış'ın ardından kimin adaya veda edeceği merak edilirken, bu akşam yayınlanacak olan bölümde harika bir ödül takımları bekliyor. Yarışma esnasında gerilimin yükseldiği anlar yaşanacak...
TV8 SURVİVOR 99. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE
SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
2022 SURVİVOR YENİ KADRO!
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- Adem
- Ayşe
- Sude
- Gökhan
- Anıl
- Sema
- Merve
- Batuhan
- Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- Nagihan
- Perviz
- Atakan
- Ogeday
- Nisa
- Evrim
- Hikmet
- Seda
- Berkan