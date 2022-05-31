Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da 4. dokunulmazlığa gelindi. İlk 3'ünü kaybeden Ünlüler takımının son dokunulmazlıkta ne yapacağı merak ediliyor. Yarışmayı kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 Survivor All Star 120. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 120. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star'da 30 Mayıs'ta oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Gönüllüler olmuştu. Gerçekleşen ada konseyinde ise Sema'nın ismi yazıldı.

Dün akşam hangi takımın kazandığı merak ediliyor...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 120. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE