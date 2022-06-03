Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor yeni bölümüyle 3 Haziran Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu son bölümde oynanacak olan yarışmayı izlemek istiyorsanız haberimizde bulunan TV8 Survivor All Star 123. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilirsiniz...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 123. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Survivor All Star 123. bölümüyle 3 Haziran 2022 Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

Haftalık değişiklikte Mavi takıma geçen Ayşe olurken, Evrim ve Nisa da Kırmızı takıma geçti. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki linklere tıklayabilir...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 123. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE