Survivor All Star'ın 127. bölümünde Evrim Keklik yarışmaya veda etti. Heyecanın dorukta olduğu programı tekrar izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 128. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 128. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star programı 128. bölüm ile ekranlara geldi. Survivor All Star yeni bölümü fragmanı heyecanla bekleniyor.

Evrim Keklik'in elenmesi sosyal medyada çok ses getirirken, "Bu sene seni çok sevmiştik" yorumlarının da ardı arkası kesilmedi.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 128. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR 128 BÖLÜM FULL, İZLE YOUTUBE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda