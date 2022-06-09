Survivor All Star'ın 128. bölümünde Batuhan'ın Ayşe'ye söyledikleri geceye damga vurmuştu. Heyecanın dorukta olduğu programın bir sonraki bölümü olan 129. bölümü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 129. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 129. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor All Star programı 129. bölüm ile ekranlara geldi. Survivor All Star yeni bölümü fragmanı heyecanla bekleniyor.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 129. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR 129. BÖLÜM FULL, İZLE YOUTUBE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda