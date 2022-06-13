Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor All Star bu akşam 2. dokunulmazlık oyunuyla izleyeici karşısına çıktı. İlk dokunulmazlığı kazanan Ünlüler takımı oldu. Peki dün akşam galip hangi takım oldu? Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 133. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 133. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor'da 12 Haziran Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım ünlüler oldu. Akşam gerçekleşen konseyde ise Gönüllüler takımından Nisa'nın ismi ilk eleme adayı oldu.

Bu akşamki oyunu kazanacak takıma göre, 2. eleme adayı belli olacak...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 133. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE