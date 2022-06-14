Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'da finale çok az kaldı. Dokunulmazlıkların ikisini de Ünlüler takımı kazanarak Gönüllülerden iki kişiyi potoya sokmayı başardılar. Peki son dokunulmazlık kimin olacak? Yarışmayı izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 Survivor All Star 134. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 134. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star'da 14 Haziran 2022 Salı akşamı Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında 3. dokunulmazlık oynanacak.

Nisa ve Atakan'ın olduğu potoya girecek olan 3. isim hangi takımdan olacak? Yarışmayı kaçırmak istemeyenler aşağıdaki linklere tıklayabilir...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 134. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE