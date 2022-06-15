TV8'in fenomen yarışması Survivor 15 Haziran Çarşamba günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık ve ödül oyunu heyecanının yaşandığı yarışmayı izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 135. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 135. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı olsa da giden isim Gönüllüler takımından Atakan oldu. Herkesin şaşkına döndüğü konsey sonrası bu akşam Survivor yeni bölüm ile ekrana geliyor.

SURVİVOR ALL STAR 135. BÖLÜM CANLI İZLE

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