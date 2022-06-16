Ekranların fenomen yarışma programı Survivor yeni bölümüyle TV8 izleyicisi karşısına çıktı. Son bölümü kaçırmak istemeyenler haberimizde yer verdiğimiz TV8 Survivor All Star 136. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 136. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star'ın 15 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde kadın ve erkek yarışmacıların karma olarak karşılaştığı araba oyununda finale Nisa ve Batuhan kaldı. Son etapta sayıyı alan Batuhan Karacakaya, 2,5 milyon değerinde lüks otomobilin sahibi oldu.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 136. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE