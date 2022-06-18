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TV8 Survivor All Star 138. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu oynandı ve bir kişi yarışmadan elendi. Yarışmayı izlemek isteyenler için haberimizde TV8 canlı yayın Survivor All Star 138. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 Survivor All Star 138. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star yeni bölümüyle 18 Haziran Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Survivor'ı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 138. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 Survivor All Star 138. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8 SURVİVOR ALL STAR 138. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Geçtiğimiz akşam oynanan 2. dokunulmazlık oyununda finale Adem ve Ogeday kalmıştı. Bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Adem olmuştu.

TV8 Survivor All Star 138. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Yapılan konseyde Adem 2. eleme adayı olarak Ogeday'ın ismini verdi. Bu akşam ise haftanın son bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek ve elenen isim belli olacak. 

TV8 SURVİVOR ALL STAR 138. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV8 Survivor All Star 138. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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