TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor All Star 143. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmayı izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 Survivor All Star 143. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 143. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star'da 1. eleme adayı, çarşamba akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmada, birinci bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen mücadele sonunda Adem bir kez daha kazanarak dokunulmaz oldu.

Konseyde eleme adayını belirleyen Adem; Nisa, Nagihan ve Hikmet'in potaya girdiğini belirterek Ayşe'nin ismini verdi. Böylece final haftasında eleme potasına giren ilk isim Ayşe oldu.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 143. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE