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TV8 Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Survivor'da sona yaklaşıldı. Dün akşam 2. dokunulmazlık oyunuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada kimin kazandığı merak ediliyor. Yarışmayı izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor 146. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 2. eleme adayının belli olacağı son bölümü izlemek isteyenler için haberimizde TV8 Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TV8 Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8 SURVİVOR ALL STAR 146. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Finale günler kala Ayşe ve Batuhan arasında geçen dokunulmazlık finalinde, kazanan isim Batuha oldu. Batuhan konseyde eleme adayını seçme hakkı da kazandı. Beş kişi içerisinde 'kim kimi söyler, kim kimi potaya koyar' stratejisi uygulayacağını ve Adem'in ismi vermeyeceğini belirten Batuhan potaya Nisa'yı gönderdi.

TV8 Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

TV8  SURVİVOR ALL STAR 146. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV8 Survivor All Star 146. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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