Ekranların en fenomen yarışma programı Survivor All Star 147. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bu bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak ve elenen isim belli oldu. Yarışmayı izlemek isteyenler haberimizde bulunan TV8 Survivor All Star 147. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 147. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor All Star 146. bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan 2. isim tekrar Batuhan Karacakaya olmasının ardından 2. eleme adayı olarak Hikmet'in ismini verdi.

Nisa ve Hikmet'in olduğu eleme potasına bu akşam kimin dahil olacağı merak ediliyor.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 147. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE