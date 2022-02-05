TV8 Survivor All Star 15. bölüm izle | Survivor All Star son Youtube izle

Koronavirüs geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Hadi İnşallah" dedi! Çalıştığı gazete anında işine son verdi!

Son dakika! Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın geçmiş olsun dileklerine böyle yanıt verdi! Tek tek alıntıladı ve...