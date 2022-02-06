Survivor 2022 All Star 17. bölüm ekrana geliyor. Fragmanda Atakan sakatlık yaşarken, Mert ve Sude'nin konuşmaları damgasını vurdu. Peki Survivor'da neler olacak? TV8 Survivor All Star 17. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Son bölümde Nagihan ve Berna arasındaki gerilim artarken, Furkan sürgün adasına gitti.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 6 Şubat Pazar akşamı ekranlara gelecek 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda dokunulmazlık oyunu görülüyor.

Mert ve Sude'nin diyalogları ise dikkat çekti. Mert, Sude'ye "Ben senin için oyunu bugün bırakırım" diyor...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE