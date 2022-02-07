TV8 Survivor All Star 18. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube

Survivor 2022 All Star 18. bölüm ekrana geldi. Dokunulmazlık ve eleme adaylarının belirleneceği kıyasıya yarışlarda iki takımda büyük efor sarf ederken heyecan dolu programı kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için TV8 Survivor All Star 18. bölüm full, tek parça izle ve Survivor All Star son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜ İZLE YOUTUBE

Survivor All Star'ın 17. bölümündeki dokunulmazlık yarışını Gönüllüler kazanmıştı. Ünlüler'den Bora eleme potasına girerken, Furkan ve Bora sürgün adasına gidecek isimler olarak seçilmişti.

Survivor All Star'da 4. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Peki haftanın son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, eleme adayı olarak sürgün adasına kim gidecek?

TV8 CANLI YAYIN SURVİVOR ALL STAR 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜ İZLE YOUTUBE

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz