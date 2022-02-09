Survivor ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi. Eleme konseyi öncesi ödül oyununu hangi takım kazanacak? Survivor All Star yeni bölüm dün akşam 20.00’de TV8’de ekrana geldi. Programı kaçırmadan izlemek isteyenler, haberimize verdiğimiz TV8 Survivor All Star 20. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube lnlklerine ulaşabilir...

TV8 SURVİVOR ALL STAR 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Survivor 2022 All Star'da dün akşam ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı arasındaki kıyasıya mücadelenin ardından üç dokunulmazlık oyununun da kazananı ünlüler takımı oldu. Bu akşam haftanın ödül oyununu oynamak için parkura çıkan yarışmacılar arasından elenen isim çarşamba akşamı belli olacak.

TV8 SURVİVOR ALL STAR 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SURVİVOR ALL STAR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2022'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz